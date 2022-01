Vlahovic alla Juventus, affare fatto: 67 milioni più bonus. A Firenze striscioni contro il serbo (Di martedì 25 gennaio 2022) Sembra ormai questione di ore. Dusan Vlahovic è a un passo dalla Juventus . Dopo aver trovato l'intesa sull'ingaggio, nelle ultime ore è arrivato anche l'accordo con la Fiorentina per 67 milioni... Leggi su feedpress.me (Di martedì 25 gennaio 2022) Sembra ormai questione di ore. Dusanè a un passo d. Dopo aver trovato l'intesa sull'ingaggio, nelle ultime ore è arrivato anche l'accordo con la Fiorentina per 67...

