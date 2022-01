Vlahovic alla Juve | gli insulti della Fiesole Fiorentina succursale bianconera

(Di martedì 25 gennaio 2022) Dusanntus, affare in chiusura. I bianconeri verseranno almeno 60 milioni di euro, duro striscione. I tifosi viola non hanno preso affatto bene il passaggio dell’attaccante, sportivamente, odiatantus. Già da ieri sera si parla di un passaggio diimminente, tanto che sono già state fissate le visite mediche. In questo momento si cerca di capire quale possa essere la formula, anche se Rocco Commisso non accetta deroghe: vuole soldi cash e nessun pagamento dilazionato. Ma questa cosa era stata detta anche per la cessione di Federico Chiesa, poi lolo acquistò secondo le sue modalità: ...

GiovaAlbanese : Sarà #Vlahovic 9?? a scegliere la sua nuova destinazione: e la #Juventus è in cima alla lista dei suoi desideri. La… - tancredipalmeri : Mi sembrava francamente impossibile che Vlahovic andasse alla Juventus già a gennaio, e invece mi sbagliavo. Con g… - forumJuventus : (La Nazione) 'Vlahovic -Juventus: che stress. Barone apre alla cessione, la Fiorentina si aspetta l'offerta della J… - _internelcuore_ : RT @Ilariasigaudo: Vlahovic andando alla Juve si rovina la carriera Peccato poteva davvero diventare grande - Giovann14793883 : RT @AG10Player: Sia a Sky che a Sportitalia all’annuncio dell’imminente passaggio di Vlahovic alla Juve è sceso un silenzio imbarazzante! Q… -

La trattativa per il passaggio di Dusandalla FiorentinaJuventus è entrata nel vivo. La Vecchia Signora ha fretta di chiudere ed è pronto a formulare l'offerta giusta per convincere Rocco Commisso , patron del club viola ...6 Il popolo della Fiorentina è pronto ad incassare un altro duro colpo, dopo l'addio di Chiesa nell'estate 2020: Dusanpare sempre più vicino a seguire lo stesso percorso e ad accasarsiJuventus già in questa finestra di mercato. Una situazione esplosiva che covava sotto la cenere da tempo e che è ...Dusan Vlahovic alla Juventus, affare in chiusura. I bianconeri pagano 60 milioni alla Fiorentina: arriva lo striscione della Fiesole.Ascolta la versione audio dell'articolo Xavi resta in attesa di conoscere il futuro di Alvaro Morata. Il tecnico in pressing per l’arrivo del bomber spagnolo Con l’ormai imminente arrivo di Dusan Vlah ...