Vittorio Cecchi Gori preoccupa gli italiani: ricoverato d’urgenza. Le sue condizioni (Di martedì 25 gennaio 2022) Grande apprensione per Vittorio Cecchi Gori. Il 79enne è stato ricoverato d’urgenza dopo che i suoi problemi di salute sono degenerati a causa del Covid. L’ex di Valeria Marini alcuni mesi fa ha contratto il Covid-19 ma dopo essere guarito si è portato dietro alcuni strascichi. L’imprenditore si trovava ai domiciliari quando è stato immediatamente L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Grande apprensione per. Il 79enne è statodopo che i suoi problemi di salute sono degenerati a causa del Covid. L’ex di Valeria Marini alcuni mesi fa ha contratto il Covid-19 ma dopo essere guarito si è portato dietro alcuni strascichi. L’imprenditore si trovava ai domiciliari quando è stato immediatamente L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

EraldoFR : “È sotto osservazione. Ha avuto il Covid, nonostante le tre dosi di vaccino. Nei giorni scorsi ha avuto un’improvvi… - antbar12 : #QuasiViaNantro Ricoverato in gravi condizioni Vittorio Cecchi Gori dopo tre dosi di vaccino - storer_f : RT @olindocervi: Il vaxxino è sicuro. Tranquilli. Con 3 dosi prendi il #Covid_19 lo stesso ma è sicuro e funziona alla grande. @mittdolcino… - olindocervi : Il #covidiota che con 3 dosi di vaccino continua ad andare in macchina e in bicicletta con la mascherina non si sen… - Arianna42843157 : RT @DavPoggi: Covid, Vittorio Cecchi Gori ricoverato in gravi condizioni nonostante tre dosi di vaccino -