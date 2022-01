Vince tre milioni alla lotteria ma lo scopre per caso: 'Era finito tutto in Spam' (Di martedì 25 gennaio 2022) Sperava di andare in pensione in anticipo e ora Laura Spears, una donna di 55 anni della contea di Oakland, nel Michigan , potrà realizzare il suo sogno. La donna ha vinto alla lotteria tre milioni di ... Leggi su leggo (Di martedì 25 gennaio 2022) Sperava di andare in pensione in anticipo e ora Laura Spears, una donna di 55 anni della contea di Oakland, nel Michigan , potrà realizzare il suo sogno. La donna ha vintotredi ...

