VIDEO Juventus, la trattativa per Vlahovic nasce così. Fiorentina ripiega su Cabral? (Di martedì 25 gennaio 2022) Cifre e dettagli dell'affare che ha portato Vlahovic alla Juventus. In casa Fiorentina si pensa al sostituto: Cabral del Basilea

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Juventus Juve - Vlahovic, si chiude a 75 milioni: perché è un affare sostenibile La Juventus è reduce da una stagione chiusa con un deficit di bilancio di 210 milioni, dopo i 90 persi nel 2019 - 20. L'esercizio 2021 - 22 riporterà ancora una perdita pesante che, come scrive il ...

Juve, la svolta per Vlahovic? Tutto è nato da quel blitz con gli agenti La chiusura dell'affare ormai è a un passo: Dusan Vlahovic sarà molto presto un calciatore della Juventus. Carlo Laudisa svela i retroscena della trattativa con la Fiorentina, spiega cosa faranno ora i viola e quali sono i recenti movimenti dell'Inter. La nuova rubrica di Gazzetta "Il mercato del ...

Milan-Juventus 0-0: video, gol e highlights Sky Sport Dusan alla Juve: fra soldi, rabbia e...Cabral La cessione del bomber serbo ai ''nemici'' bianconeri innesca la furia dei tifosi, compaiono striscioni carichi d'odio, mentre la società punta sul nuovo acquisto chiamato alla difficile impresa della ...

VIDEO – Gosens-Inter, Vlahovic Juventus, esplode il calciomercato – INTER NEWS Torna puntuale l'appuntamento con la diretta sui canali di Passione Inter alle 19.30. Le ultime ore sono state in ampia parte caratterizzate dai movimenti di calciomercato e dalle strategie sul fronte ...

