VIDEO Giuliano Razzoli secondo dopo la prima manche a Schladming! Riviviamo la sua discesa (Di martedì 25 gennaio 2022) Giuliano Razzoli si conferma in uno stato di forma clamoroso ed è addirittura secondo a metà gara in occasione dello slalom speciale di Schladming, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021-2022. Il 37enne emiliano ha dato spettacolo sulla Planai, scendendo con il pettorale n.17 e accodandosi al solo svedese Kristoffer Jakobsen per 58 centesimi. Il Campione Olimpico di Vancouver 2010 precede in classifica di 9 centesimi il duo formato dal francese Clement Noel e dal norvegese Lucas Braathen. Più lontani gli altri azzurri, che potranno comunque provare a rimontare nella seconda manche (prevista dalle ore 20.45): 13° Tommaso Sala a 1?26, 16° Stefano Gross a 1?42, 21° Alex Vinatzer a 1?62, 23° Manfred Moelgg a 1?67 e 26° Simon Maurberger a 1?93.

