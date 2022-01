VIDEO Gigante Kronplatz 2022: Sara Hector vince davanti a Vlhova e Worley. Quarta Brignone (Di martedì 25 gennaio 2022) Terzo trionfo stagionale per Sara Hector. Nonostante un piccolo errore nella parte finale della seconda manche, la svedese recupera una posizione rispetto alla prima discesa e conquista la vittoria nel Gigante di Kronplatz. Seconda la slovacca Petra Vlhova (+0”15) e terza la francese Tessa Worley (+0”52). Grande amarezza in casa Italia, con Federica Brignone che guadagna due posizioni dalla prima manche, ma termina al quarto posto ai piedi del podio, mentre non è proprio perfetta la di Marta Bassino, che conclude settima (+0”99) alle spalle della norvegese The Louise Stjernesund (+0”92). Fuori invece nella prima discesa tutte le altre azzurre in gara (Karoline Pichler, Roberta Midali, Roberta Melesi, Vivien Insam, Ilaria Ghisalberti). Sci alpino, Sara ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) Terzo trionfo stagionale per. Nonostante un piccolo errore nella parte finale della seconda manche, la svedese recupera una posizione rispetto alla prima discesa e conquista la vittoria neldi. Seconda la slovacca Petra(+0”15) e terza la francese Tessa(+0”52). Grande amarezza in casa Italia, con Federicache guadagna due posizioni dalla prima manche, ma termina al quarto posto ai piedi del podio, mentre non è proprio perfetta la di Marta Bassino, che conclude settima (+0”99) alle spalle della norvegese The Louise Stjernesund (+0”92). Fuori invece nella prima discesa tutte le altre azzurre in gara (Karoline Pichler, Roberta Midali, Roberta Melesi, Vivien Insam, Ilaria Ghisalberti). Sci alpino,...

Advertising

Eurosport_IT : ANCORA SARA HECTOR! ?? Terza vittoria stagionale in gigante per la campionessa svedese che si prende anche Plan de… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: ANCORA SARA HECTOR! ?? Terza vittoria stagionale in gigante per la campionessa svedese che si prende anche Plan de Corone… - ematr_86 : RT @Eurosport_IT: ANCORA SARA HECTOR! ?? Terza vittoria stagionale in gigante per la campionessa svedese che si prende anche Plan de Corone… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Petra Vlhova al comando dopo la 1ª manche dello slalom gigante di Plan de Corones ?????? La slovacca è l'unica a scendere s… - alessiadegg : RT @Eurosport_IT: ANCORA SARA HECTOR! ?? Terza vittoria stagionale in gigante per la campionessa svedese che si prende anche Plan de Corone… -