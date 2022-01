Vicenza, anche gli ultimi positivi si sono negativizzati: il comunicato (Di martedì 25 gennaio 2022) comunicato ufficiale del Vicenza che annuncia la negativizzazione al Covid di tutti i suoi tesserati Con un comunicato ufficiale, il Vicenza ha annunciato la negativizzazione al Covid degli elementi in precedenza positivi. comunicato – «La società LR Vicenza comunica che i tesserati positivi in precedenza al Covid-19, si sono ora negativizzati e verranno sottoposti alle visite di idoneità previste dal protocollo sanitario, per potersi riaggregare al gruppo squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022)ufficiale delche annuncia la negativizzazione al Covid di tutti i suoi tesserati Con unufficiale, ilha annunciato la negativizzazione al Covid degli elementi in precedenza– «La società LRcomunica che i tesseratiin precedenza al Covid-19, siorae verranno sottoposti alle visite di idoneità previste dal protocollo sanitario, per potersi riaggregare al gruppo squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

