Verso il Quirinale: alle 15 Salvini incontra gli altri leader della coalizione per proporre i 'suoi'. Si parla di Casellati, Nordio e Pera (Di martedì 25 gennaio 2022) Nell'ambito della corsa Verso il Quirinale, poco fa il centrodestra ha reso noti i nomi sui quali punta per il dopo Mattarella. Sebbene l'ufficialità si avrà soltanto dopo le 15, quando Salvini ne avrà parlato con gli altri leader del centrodestra, sembrerebbe che si tratti di Elisabetta Alberti Casellati, Marcello Pera e Carlo Nordio. Con il passare delle ore, inspiegabilmente sarebbero infatti calate le possibilità per Pier Ferdinando Casini e Franco Frattini, 'ragionevolmente' invece ritenuti quali più 'adatti'. La Lega: "Non costata nessuna trattativa fra Salvini ed il premier Draghi circa l'eventualità di un presunto rimpasto" Intanto attraVerso un comunicato, dalla Lega è stato ...

