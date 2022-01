Vaticano, processo sul palazzo di Londra. Nuovo rinvio a giudizio per imputati che erano stati stralciati (Di martedì 25 gennaio 2022) Nuova udienza del processo penale Vaticano sull’acquisto del palazzo di Londra. I pm della Santa Sede hanno chiesto il rinvio a giudizio per i quattro imputati che erano stati precedentemente stralciati per incompletezza degli atti di citazione. Si tratta del finanziere Raffaele Mincione, dell’ex dipendente della Segreteria di Stato vaticana Fabrizio Tirabassi, dell’avvocato Nicola Squillace e di monsignor Mauro Carlino. I magistrati hanno chiesto anche che il cardinale Angelo Becciu, imputato nel processo, sia rinviato a giudizio anche per subornazione: l’accusa è di aver cercato di condizionare la testimonianza, ritenuta chiave dai pm, di monsignor Alberto Perlasca. Il reato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Nuova udienza delpenalesull’acquisto deldi. I pm della Santa Sede hanno chiesto ilper i quattrocheprecedentementeper incompletezza degli atti di citazione. Si tratta del finanziere Raffaele Mincione, dell’ex dipendente della Segreteria di Stato vaticana Fabrizio Tirabassi, dell’avvocato Nicola Squillace e di monsignor Mauro Carlino. I magistrati hanno chiesto anche che il cardinale Angelo Becciu, imputato nel, sia rinviato aanche per subornazione: l’accusa è di aver cercato di condizionare la testimonianza, ritenuta chiave dai pm, di monsignor Alberto Perlasca. Il reato di ...

