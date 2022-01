Vaticano, nuove richieste di rinvio a giudizio per 4 imputati per lo scandalo finanziario (Di martedì 25 gennaio 2022) Il promotore di Giustizia Vaticano, l’avvocato romano Alessandro Diddi, ha depositato oggi, prima dell’inizio della sesta udienza del processo per lo scandalo finanziario che ha investito la Santa Sede per l’acquisto del palazzo londinese di Sloane Avenue, le richieste di rinvio a giudizio relative alle posizioni rimaste sospese, quelle cioè dei quattro imputati stralciati dal filone principale: il finanziere Raffaele Mincione, Fabrizio Tirabassi, ex-funzionario dell’ufficio amministrativo della Segreteria di Stato Vaticano, l’avvocato Nicola Squilla e monsignor Mauro Carlino, ex-segretario del cardinale Angelo Becciu. Il presidente del Tribunale Vaticano, l’ex-procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone ha firmato il decreto di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 25 gennaio 2022) Il promotore di Giustizia, l’avvocato romano Alessandro Diddi, ha depositato oggi, prima dell’inizio della sesta udienza del processo per loche ha investito la Santa Sede per l’acquisto del palazzo londinese di Sloane Avenue, ledirelative alle posizioni rimaste sospese, quelle cioè dei quattrostralciati dal filone principale: il finanziere Raffaele Mincione, Fabrizio Tirabassi, ex-funzionario dell’ufficio amministrativo della Segreteria di Stato, l’avvocato Nicola Squilla e monsignor Mauro Carlino, ex-segretario del cardinale Angelo Becciu. Il presidente del Tribunale, l’ex-procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone ha firmato il decreto di ...

