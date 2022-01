Vanessa Incontrada | il sorriso che spiazza i follower | “Ci fai innamorare” – FOTO

Advertising

AleStonata : RT @_Alessio_88: Brava Canale5 che decide di sfidare il prodotto più forte di Rai1 #DocNelleTueMani con il suo prodotto più forte togliend… - _Alessio_88 : Brava Canale5 che decide di sfidare il prodotto più forte di Rai1 #DocNelleTueMani con il suo prodotto più forte t… - 95_addicted : RT @Baccotvnews: ??Ufficiale!! Dopo #Sanremo2022 il #GfVip trasloca al giovedì contro #DocNelleTueMani2. Un bel regalo per Milly, sarà la f… - Paola63689975 : RT @MasterAb88: UFFICIALE Sarà la fiction #Foscainnocenti con Vanessa Incontrada ad affrontare #Ilcantantemascherato il venerdì sera dall'1… - ___livia95___ : Vanessa Incontrada e Rossano Laurini -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Incontrada

La Stampa

Credits photo: @su Instagram Quando inizia Fosca Innocenti ? La nuova fiction conha una data di lancio , e il pubblico dovrà aspettare la settimana dopo Sanremo per rivedere l'...Attualmente è impegnato nella fiction Rai Non dirlo al mio capo dove sta recitando al fianco di, Chiara Francini, Pilar Fogliati e Gianmarco Saurino. Dopo la sua storia d'amore con ...Visionabile gratis on demand le puntate di Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada. Su Metro-Goldwyn-Mayer il prossimo mese West Side Story ...Quando inizia Fosca Innocenti? La nuova serata delle fiction Mediaset inaugurata da Vanessa Incontrada e dal suo personaggio in prima tv ...