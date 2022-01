Vaccino covid, Israele: quarta dose per tutti gli over 18 (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – quarta dose di Vaccino covid per tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e i 60 anni. E’ la raccomandazione, in Israele, annunciata dall’organismo che coordina la gestione della pandemia e dalla commissione per i vaccini. L’indicazione relativa al nuovo booster riguarda le persone guarite, come si legge sul Jerusalem Post, o che abbiano ricevuto la terza dose da almeno 5 mesi. Il via libera è arrivato dopo l’analisi dei dati relativi all’effetto della quarta dose: la protezione contro la malattia grave aumenta di 3-5 volte e la protezione dall’infezione raddoppia rispetto allo scudo prodotto da 3 dosi. I dati inizialmente diffuso dal ministero della Salute nella giornata di domenica hanno evidenziato che la ... Leggi su italiasera (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) –diperi cittadini di età compresa tra i 18 e i 60 anni. E’ la raccomandazione, in, annunciata dall’organismo che coordina la gestione della pandemia e dalla commissione per i vaccini. L’indicazione relativa al nuovo booster riguarda le persone guarite, come si legge sul Jerusalem Post, o che abbiano ricevuto la terzada almeno 5 mesi. Il via libera è arrivato dopo l’analisi dei dati relativi all’effetto della: la protezione contro la malattia grave aumenta di 3-5 volte e la protezione dall’infezione raddoppia rispetto allo scudo prodotto da 3 dosi. I dati inizialmente diffuso dal ministero della Salute nella giornata di domenica hanno evidenziato che la ...

