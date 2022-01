USA vs El Salvador: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 25 gennaio 2022) Venerdi 28 gennaio inizia la penultima finestra di qualificazione CONCACAF per la Coppa del Mondo 2022, quando gli Stati Uniti metteranno in gioco la loro imbattibilità contro El Salvador al Lower.com Field di Columbus, Ohio. Gli yankee sono imbattuti nelle ultime 18 partite giocate sul suolo americano, attualmente al secondo posto nella fase ottagonale, mentre La Selecta è al secondo posto con sei punti dopo aver sprecato un vantaggio nel secondo tempo nel loro precedente incontro di qualificazione lo scorso novembre, perdendo 2-1 contro Panama. Il calcio di inizio di USA vs El Salvador è previsto alla 1 del mattino di venerdi. Anteprima della partita USA vs El Salvador: a che punto sono le due squadre? USA La strada per il Qatar è stata piena di urti e battute d’arresto per Gregg Berhalter e la nazionale statunitense, che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 25 gennaio 2022) Venerdi 28 gennaio inizia la penultima finestra di qualificazione CONCACAF per la Coppa del Mondo 2022, quando gli Stati Uniti metteranno in gioco la loro imbattibilità contro Elal Lower.com Field di Columbus, Ohio. Gli yankee sono imbattuti nelle ultime 18 partite giocate sul suolo americano, attualmente al secondo posto nella fase ottagonale, mentre La Selecta è al secondo posto con sei punti dopo aver sprecato un vantaggio nel secondo tempo nel loro precedente incontro di qualificazione lo scorso novembre, perdendo 2-1 contro Panama. Il calcio di inizio di USA vs Elè previsto alla 1 del mattino di venerdi. Anteprima della partita USA vs El: a che punto sono le due squadre? USA La strada per il Qatar è stata piena di urti e battute d’arresto per Gregg Berhalter e la nazionale statunitense, che ...

