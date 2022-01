Usa | Biden valuta sanzioni personali a Putin se invade l' Ucraina

Advertising

repubblica : Usa, Biden insulta un giornalista per una domanda sull'inflazione. 'Stupido figlio di...'. Poi le scuse - LaStampa : Usa, la gaffe di Biden a microfono aperto: insulta il giornalista chiamandolo 'figlio di putt...' - repubblica : Il microfono aperto cattura l'insulto di Biden al giornalista che gli chiede dell'inflazione. 'Stupido figlio di...… - zazoomblog : Usa Biden valuta sanzioni personali a Putin se invade lUcraina - #Biden #valuta #sanzioni #personali - AndreaAsilo : RT @HoaraBorselli: “Stupido figlio di puttana”. Biden insulta un giornalista a microfono acceso e viene considerata una gaffe. Immaginate c… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Biden

Un'invasione dell'Ucraina avrebbe 'enormi conseguenze' per la Russia, ha sottolineato ancora... 'CI SONO SCENARI RISCHIOSI' Invasione, guerra o "bluff" ? La crisi in Ucraina sta mettendo a dura prova la diplomazia mondiale, con glidiimpegnati alla guida della Nato per scongiurare l'...Crisi Ucraina, guerra con la Russia? Fonti Casa Bianca: "Invasione imminente". E il presidente Usa Joe Biden: "Enormi conseguenze, potremmo muovere truppe" ...Il Presidente USA Joe Biden ha infatti annunciato che potrebbe considerare sanzioni personali contro Vladimir Putin se quest'ultimo dovesse decidere di invadere l'Ucraina. Per questo Biden ha annuncia ...