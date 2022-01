Usa, Biden offende un giornalista in diretta: “Che stupido figlio di …”. Ecco il video (Di martedì 25 gennaio 2022) “Che stupido figlio di …”. Queste le parole pronunciate dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden nei confronti di un giornalista di Fox News. Ecco il video: Biden just called a journalist ” A stupid son of a Bitch” . Isak/Mercy aigbe/ Sevilla/Biden/Martial/Comoros/ pic.twitter.com/ZarXRhnEGz — Isaac Philip (@Isaac philip) January 25, 2022 L’offesa è stata pronunciata ieri notte durante una tavola rotonda che il presidente stava presiedendo nella East Room della Casa Bianca. Il tema del summit era l’inflazione e il problema per i consumatori americani dell’aumento dei prezzi. Terminata la tavola rotonda, sono iniziate le domande dei giornalisti. Peter Doocy di Fox News fa una domanda che fa irritare non poco il presidente Biden: ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 25 gennaio 2022) “Chedi …”. Queste le parole pronunciate dal presidente degli Stati Uniti Joenei confronti di undi Fox News.iljust called a journalist ” A stupid son of a Bitch” . Isak/Mercy aigbe/ Sevilla//Martial/Comoros/ pic.twitter.com/ZarXRhnEGz — Isaac Philip (@Isaac philip) January 25, 2022 L’offesa è stata pronunciata ieri notte durante una tavola rotonda che il presidente stava presiedendo nella East Room della Casa Bianca. Il tema del summit era l’inflazione e il problema per i consumatori americani dell’aumento dei prezzi. Terminata la tavola rotonda, sono iniziate le domande dei giornalisti. Peter Doocy di Fox News fa una domanda che fa irritare non poco il presidente: ...

Advertising

repubblica : Usa, Biden insulta un giornalista per una domanda sull'inflazione. 'Stupido figlio di...'. Poi le scuse - sole24ore : Ucraina, Nato invia navi e aerei nell’Europa dell’Est. Biden valuta truppe nel Baltico - RaiNews : Biden convoca un vertice in video conferenza con i leader europei. La Cnn: 'Gli Usa stanno scegliendo unità militar… - FigliContesi_21 : RT @EpochItalia: #USA , tribunale blocca anche l’ #ObbligoVaccinale per i lavoratori federali Sfortunatamente per il presidente Joe #Biden… - EmilioBerettaF1 : Usa, la gaffe di Biden a microfono aperto: insulta il giornalista chiamandolo 'figlio di putt...' -