Un’alimentazione ricca di fibre migliora le difese immunitarie anti-cancro: il nuovo studio pubblicato da Science e le indicazioni dell’esperto (Di martedì 25 gennaio 2022) Esiste ormai un dato certo: la composizione batterica del nostro intestino influenza la risposta immunitaria contro il tumore. Ma questa risposta può essere stimolata o intensificata grazie al consumo di fibre. Lo conferma uno studio pubblicato su Science, realizzato dai ricercatori dell’MD Anderson Cancer Center di Houston. In particolare, il consumo di fibre migliora il microbioma influenzando positivamente la risposta agli immunoterapici nei pazienti con melanoma metastatico. Abbiamo fatto commentare questi risultati al professor Luigi Fontana, MD PhD Fracp, Direttore della Cattedra di Medicina metabolica traslazionale e del programma di Longevità in salute dell’università di Sydney, Australia. Partiamo dall’inizio. Professor Fontana, qual è la differenza tra microbioma e microbiota ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Esiste ormai un dato certo: la composizione batterica del nostro intestino influenza la risposta immunitaria contro il tumore. Ma questa risposta può essere stimolata o intensificata grazie al consumo di. Lo conferma unosu, realizzato dai ricercatori dell’MD Anderson Cancer Center di Houston. In particolare, il consumo diil microbioma influenzando positivamente la risposta agli immunoterapici nei pazienti con melanoma metastatico. Abbiamo fatto commentare questi risultati al professor Luigi Fontana, MD PhD Fracp, Direttore della Cattedra di Medicina metabolica traslazionale e del programma di Longevità in salute dell’università di Sydney, Australia. Partiamo dall’inizio. Professor Fontana, qual è la differenza tra microbioma e microbiota ...

Advertising

MengaAlessio : RT @AIRC_it: ????Uno dei consigli del WCRF per prevenire il cancro è seguire un'alimentazione ricca di cereali integrali, verdura, frutta e l… - aleramo2012 : RT @AIRC_it: ????Uno dei consigli del WCRF per prevenire il cancro è seguire un'alimentazione ricca di cereali integrali, verdura, frutta e l… - tizianag54 : RT @AIRC_it: ????Uno dei consigli del WCRF per prevenire il cancro è seguire un'alimentazione ricca di cereali integrali, verdura, frutta e l… - Pippo_Moscuzza : RT @AIRC_it: ????Uno dei consigli del WCRF per prevenire il cancro è seguire un'alimentazione ricca di cereali integrali, verdura, frutta e l… - serenella_betti : RT @AIRC_it: ????Uno dei consigli del WCRF per prevenire il cancro è seguire un'alimentazione ricca di cereali integrali, verdura, frutta e l… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’alimentazione ricca Un’alimentazione ricca di fibre migliora le difese immunitarie anti-cancro: il nuovo studio pubblicato… Il Fatto Quotidiano