Una Vita, anticipazioni 26 gennaio: Genoveva e Felipe si rivedono dopo il rilascio ed è subito scontro (Di martedì 25 gennaio 2022) Una Vita, anticipazioni 26 gennaio: volete sapere cosa succederà domani? Genoveva e Felipe torneranno a regalarci emozioni! Chi altro vedremo? Una Vita, anticipazioni 26 gennaio: arrivano la zia e la cugina di Jacinto e i domestici capiscono “tante cose”! Ad Acacias arrivano Benigna e Indalecia, zia e cugina di Jacinto. I servi le accolgono, ma presto capiscono perché il portiere era così agitato, all’idea che arrivasse Benigna: quest’ultima ha un pessimo carattere! Cambierà? Susana sospetta ancora di José, Rosina non sembra più disposta … Susana è ancora intenzionata a spiare José, ma Rosina pare aver cambiato idea e ostacola come può i tentativi della zia acquisita. Perché si comporta così? Forse perché pensa che potrebbe essere uccisa anche lei ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 25 gennaio 2022) Una26: volete sapere cosa succederà domani?torneranno a regalarci emozioni! Chi altro vedremo? Una26: arrivano la zia e la cugina di Jacinto e i domestici capiscono “tante cose”! Ad Acacias arrivano Benigna e Indalecia, zia e cugina di Jacinto. I servi le accolgono, ma presto capiscono perché il portiere era così agitato, all’idea che arrivasse Benigna: quest’ultima ha un pessimo carattere! Cambierà? Susana sospetta ancora di José, Rosina non sembra più disposta … Susana è ancora intenzionata a spiare José, ma Rosina pare aver cambiato idea e ostacola come può i tentativi della zia acquisita. Perché si comporta così? Forse perché pensa che potrebbe essere uccisa anche lei ...

Una vita anticipazioni: Lolita peggiora, sta morendo? Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 26 gennaio 2022: Lolita sputa sangue, che cos'ha, sta per morire?

