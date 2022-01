Una vita, anticipazioni 25 gennaio 2022: la richiesta di Lolita (Di martedì 25 gennaio 2022) La crisi coniugale di Lolita ed Antoñito si acuirà sempre più al punto tale che la giovane farà una richiesta a suo marito che lui non prenderà affatto bene. La donna, stando alle anticipazioni Una vita riguardanti la puntata in onda oggi 25 gennaio 2022, chiederà al consorte di andare via di casa. Una volta sola, però, avrà una crisi di tosse e troverà del sangue sul fazzoletto. Nel frattempo, gli Olmedo decideranno di velocizzare il loro piano mentre Miguel non sarà d'accordo con le attività che vogliono intraprendere Marcos ed Aurelio e quest'ultimo lo minaccerà. Una vita, trama 25 gennaio 2022: Lolita chiede ad Antoñito di andare via di casa Lolita, da quando ha visto le foto che ritraggono ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 25 gennaio 2022) La crisi coniugale died Antoñito si acuirà sempre più al punto tale che la giovane farà unaa suo marito che lui non prenderà affatto bene. La donna, stando alleUnariguardanti la puntata in onda oggi 25, chiederà al consorte di andare via di casa. Una volta sola, però, avrà una crisi di tosse e troverà del sangue sul fazzoletto. Nel frattempo, gli Olmedo decideranno di velocizzare il loro piano mentre Miguel non sarà d'accordo con le attività che vogliono intraprendere Marcos ed Aurelio e quest'ultimo lo minaccerà. Una, trama 25chiede ad Antoñito di andare via di casa, da quando ha visto le foto che ritraggono ...

Advertising

FBiasin : E ora, una botta di vita: inizia la pausa per la nazionale senza partite della nazionale. Bene. - ilfoglio_it : Alla fine s’è preso il Covid, ma aspetta che passi tutto. “Poi farò il tampone e, se risulterò negativo, avrò il gr… - SaveChildrenIT : In #Ucraina è necessaria un'azione urgente per prevenire una pericolosa escalation militare che minaccerebbe la vit… - Erianna171 : RT @Baldaranza: Io non potrei mai vivere in nessuno dei mondi che mi sono stati offerti. Dovevo crearne uno tutto mio, come un luogo, una… - 80Cerezo : @GrandeFratello Per me vince Nataly … Baru e una bandiera va dove c’è il vento come al sua vita daltrottente -