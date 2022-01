Un miliardo alle moschee radicali: i soldi islamici che cambiano l'Ue (Di martedì 25 gennaio 2022) Un think thank svela come dal 2004 al 2019 il Qatar abbia finanziato associazioni salafite e moschee radicali con quasi un miliardo di euro. E i sauditi pubblicizzano il "rinascimento culturale" sul quotidiano della City Leggi su ilgiornale (Di martedì 25 gennaio 2022) Un think thank svela come dal 2004 al 2019 il Qatar abbia finanziato associazioni salafite econ quasi undi euro. E i sauditi pubblicizzano il "rinascimento culturale" sul quotidiano della City

Ultime Notizie dalla rete : miliardo alle Scioglimento ghiacciai, tutto segnalava l'accelerazione del fenomeno già trent'anni fa Stiamo parlando di almeno un miliardo e mezzo di persone , il 24% della popolazione mondiale che ... forniscono utili indicazioni circa la sensibilità dei bacini alpini nivo - glaciali alle ...

Captain America: Civil War, stasera su Rai4 tornano in TV i supereroi Marvel ... Civil War torna in TV e lo fa stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) alle 21:20. Terzo ... il film è stato accolto positivamente dalla critica e dal pubblico, incassando più di 1,1 miliardo ...

Un miliardo di euro alle moschee radicali: i soldi islamici che cambiano l'Ue il Giornale Investimenti e commercio, cosa dirà Putin alle aziende italiane Il 26 gennaio il presidente russo Vladimir Putin terrà un incontro in videoconferenza con i vertici delle principali aziende italiane per discutere di commercio e investimenti. Ecco i temi sul tavolo ...

Wall Street: si accentuano i cali (Dj -1,2%), Nasdaq pesante (-2,8%) con i tech (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 25 gen - Si accentuano le perdite a Wall Street, con il Nasdaq Composite arrivato a cedere oltre il 3%, affossato dal tecnologico (-3,2%). Gli investitori at ...

