Ulm-Virtus Bologna oggi in tv | orario e diretta streaming Eurocup 2021 2022

L'orario e le indicazioni per vedere in diretta Ratiopharm Ulm-Virtus Segafredo Bologna, sfida valida per l'undicesima giornata del gruppo B di Eurocup 2021/2022 di basket. Insidiosa trasferta tedesca per gli uomini di coach Scariolo, che però sono intenzionati a mantenere il passo con le prime della classe. La palla a due è fissata per le ore 19:00 di martedì 25 gennaio. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Action, oppure in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà una diretta testuale. Eurocup 2021/2022: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA

