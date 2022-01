Ulm-Virtus Bologna oggi, EuroCup basket 2022: programma, orario, tv, streaming (Di martedì 25 gennaio 2022) Ci avviciniamo sempre di più all’inizio di Ulm-Virtus Bologna, match valevole per l’undicesima giornata della 7Days EuroCup 2021-2022. oggi, alle ore 19.00, le due squadre si sfideranno in uno scontro che si preannuncia davvero scoppiettante. Le V Nere arrivano a questo match con uno score europeo di 6-3, mentre il record di Ulm è attualmente 5-5. In casa Virtus mancheranno, oltre ai soliti noti, anche Milos Teodosic (a causa di infortunio) e Nico Mannion (positivo al Covid), ma questo non intimidirà di certo gli emiliani. All’andata finì 76-87 per la squadra di coach Sergio Scariolo: riusciranno Belinelli e compagni a ripetersi? Palla a due che verrà alzata oggi alle ore 19.00 alla Rathioparm Arena. La partita sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) Ci avviciniamo sempre di più all’inizio di Ulm-, match valevole per l’undicesima giornata della 7Days2021-, alle ore 19.00, le due squadre si sfideranno in uno scontro che si preannuncia davvero scoppiettante. Le V Nere arrivano a questo match con uno score europeo di 6-3, mentre il record di Ulm è attualmente 5-5. In casamancheranno, oltre ai soliti noti, anche Milos Teodosic (a causa di infortunio) e Nico Mannion (positivo al Covid), ma questo non intimidirà di certo gli emiliani. All’andata finì 76-87 per la squadra di coach Sergio Scariolo: riusciranno Belinelli e compagni a ripetersi? Palla a due che verrà alzataalle ore 19.00 alla Rathioparm Arena. La partita sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) ...

Advertising

infoitsport : Basket, Eurocup: ratiopharm Ulm-Virtus Segafredo Bologna in diretta TV e LIVE-Streaming - SportandoIT : Virtus, Scariolo: “Ulm è una squadra molto organizzata e talentuosa” - BasketMagazine : New post: Virtus Bologna, Scariolo: “Ulm è una squadra organizzata e talentuosa” #basketmagazine - gfranco64 : Le parole di coach #Scariolo prima della delicata trasferta della #Virtus in terra tedesca - rick_orso : Le parole di coach #Scariolo prima della delicata trasferta della #Virtus in terra tedesca -