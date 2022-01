Ulivieri: “Il Napoli ha riaperto il campionato. Vi dico una cosa su gianni Di Marzio” (Di martedì 25 gennaio 2022) Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione italiana allenatori, ha parlato della risalita del Napoli e ha ricordato gianni di Marzio. Il presidente dell’Associazione italiana allenatori, Renzo Ulivieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “campionato riaperto? Secondo me sì, il Napoli è tornato e ritornerà in maniera ancora più importante. La squadra nello spirito e a tratti anche nel gioco sembra quella delle prime gare. Balotelli di nuovo in Nazionale? Estremo tentativo, credo che Mancini abbia mandato un messaggio, poi si vedrà se questo calciatore è nella condizione di poter dare una mano alla nostra Nazionale. Credo che tutti i nostri ragazzi debbano cominciare a prepararsi già da ora per gli impegni ... Leggi su napolipiu (Di martedì 25 gennaio 2022) Renzo, presidente dell’Associazione italiana allenatori, ha parlato della risalita dele ha ricordatodi. Il presidente dell’Associazione italiana allenatori, Renzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “? Secondo me sì, ilè tornato e ritornerà in maniera ancora più importante. La squadra nello spirito e a tratti anche nel gioco sembra quella delle prime gare. Balotelli di nuovo in Nazionale? Estremo tentativo, credo che Mancini abbia mandato un messaggio, poi si vedrà se questo calciatore è nella condizione di poter dare una mano alla nostra Nazionale. Credo che tutti i nostri ragazzi debbano cominciare a prepararsi già da ora per gli impegni ...

