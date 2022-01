Udinese, Silvestri: «Con Cioffi atteggiamento cambiato. Nel girone di ritorno…» (Di martedì 25 gennaio 2022) Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, ha fatto il punto sulla situazione della squadra in una lunga intervista ai canali del club Ai microfoni di Udinese TV, il portiere Marco Silvestri ha fatto il punto sulla stagione dei friulani. PERIODO DI FORMA –«Quello appena passato è stato un periodo molto complicato perché il covid ci ha colpito pesantemente e ci ha penalizzato molto. Abbiamo giocato una partita, quella contro l’Atalanta, in condizioni assurde. Adesso siamo pronti per lavorare tutti assieme». ULTIME PARTITE – «A mio avviso abbiamo giocato una bella gara contro la Lazio, è stato un peccato uscire in Coppa Italia. Potevamo giocarcela ai rigori. Quello contro il Genoa è stato un punto molto importante. Abbiamo giocato contro una squadra che solo alcuni giorni prima aveva preso sei goal contro la ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Marco, portiere dell’, ha fatto il punto sulla situazione della squadra in una lunga intervista ai canali del club Ai microfoni diTV, il portiere Marcoha fatto il punto sulla stagione dei friulani. PERIODO DI FORMA –«Quello appena passato è stato un periodo molto complicato perché il covid ci ha colpito pesantemente e ci ha penalizzato molto. Abbiamo giocato una partita, quella contro l’Atalanta, in condizioni assurde. Adesso siamo pronti per lavorare tutti assieme». ULTIME PARTITE – «A mio avviso abbiamo giocato una bella gara contro la Lazio, è stato un peccato uscire in Coppa Italia. Potevamo giocarcela ai rigori. Quello contro il Genoa è stato un punto molto importante. Abbiamo giocato contro una squadra che solo alcuni giorni prima aveva preso sei goal contro la ...

