Udinese | il giudice sportivo respinge il ricorso | confermato il 6-2 per l’Atalanta

(Di martedì 25 gennaio 2022) La società friulana aveva chiesto l’annullamento della partita del 9 gennaio scorso, nella quale in bianconeri erano scesi in campo decimati dal Covid, e la ripetizione della gara.

TORINO - Confermato il risultato di 2 - 6 nella gara trae Atalanta disputata lo scorso 9 gennaio 2022. IlSportivo si è espresso in merito, rigettando il ricorso presentato dal club friulano riguardo il match valevole per la 21esima ...E' stato respinto il ricorso dell', che aveva chiesto di rigiocare la sfida dello scorso 9 gennaio contro l' Atalanta , finita 6 - 2 in favore dei bergamaschi. Ilsportivo della serie A, infatti, non ha riscontrato gli ...Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha respinto il ricorso dell'Udinese in merito al match di campionato perso per 2-6 dai bianconeri contro l'Atalanta lo scorso 9 gennaio. Il club friuliano, il ...Il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso dell'Udinese e confermato il risultato della gara contro l'Atalanta ...