Ucraina, Usa preparano piani emergenza contro la riduzione del gas russo (Di martedì 25 gennaio 2022) Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno preparando piani di emergenza per compensare un'eventuale riduzione delle vendite del gas russo a causa della crisi con l'Ucraina. Lo riferisce una fonte dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 25 gennaio 2022) Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno preparandodiper compensare un'eventualedelle vendite del gasa causa della crisi con l'. Lo riferisce una fonte dell'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie dei diplomatici in Ucraina. Fonti del Dipartimento di S… - TizianaFerrario : Intanto si prepara una guerra alle porte di casa con in arrivo navi russe e americane nel Mediterraneo. Mi sbrigher… - rtl1025 : ??? 'E' molto chiaro che i russi non hanno alcuna intenzione ora di ridurre le tensioni' sull'#Ucraina: lo ha detto… - willerdino : RT @mariamacina: Le Borse vanno giù, il mondo guarda con apprensione a quanto accade al confine tra Russia e Ucraina, il Pentagono dichiara… - PaoloPichierri : @giu33liana Se non sbaglio, allo stato l'Ucraina non avrebbe i requisiti per entrare nella Nato in quanto paese int… -