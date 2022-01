Ucraina, scoppia il “caso Italia”. I top manager italiani in video colloquio con Putin mentre la Nato studia sanzioni alla Russia (Di martedì 25 gennaio 2022) È in programma per domani una conference call tra i vertici di alcune delle maggiori aziende Italiane tra cui Eni, Pirelli e Generali e il presidente russo Vladimir Putin per discutere dei legami economici. La riunione si svolgerebbe mentre crescono le tensioni tra Cremlino, Stati Uniti ed Europa in relazione alla crisi Ucraina. In caso di invasione i paesi occidentali lavorano ad una serie di possibili sanzioni economiche. La notizia non è passata inosservata. Il Financial Times dedica all’incontro l’apertura del suo sito. Il quotidiano londinese ricorda come l’incontro si svolgerebbe mentre Europa e Stati Uniti cercano di concordare una linea comune verso Mosca. Germania, Francia e Italia sono i paesi più prudenti sulle ipotesi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) È in programma per domani una conference call tra i vertici di alcune delle maggiori aziendene tra cui Eni, Pirelli e Generali e il presidente russo Vladimirper discutere dei legami economici. La riunione si svolgerebbecrescono le tensioni tra Cremlino, Stati Uniti ed Europa in relazionecrisi. Indi invasione i paesi occidentali lavorano ad una serie di possibilieconomiche. La notizia non è passata inosservata. Il Financial Times dedica all’incontro l’apertura del suo sito. Il quotidiano londinese ricorda come l’incontro si svolgerebbeEuropa e Stati Uniti cercano di concordare una linea comune verso Mosca. Germania, Francia esono i paesi più prudenti sulle ipotesi di ...

Advertising

italyfirstnow : Se scoppia la #guerra verranno richiamati solo coloro che hanno il #greenpass ? Mi confermate ? Sarebbe godurioso !… - gabrielecatania : @e_ljuj Non confondiamo le cose. La Russia ha invaso l'Ucraina nel 2014, violando il memorandum di Budapest, e ques… - Nalu_2017 : Via i soldati croati da forze Nato in Europa orientale se scoppia conflitto in Ucraina - rebus_il : RT @Catch_News055: #Ucraina ma eventualmente la guerra scoppia lo stesso anche se sta per iniziare #Sanremo2022? - Catch_News055 : #Ucraina ma eventualmente la guerra scoppia lo stesso anche se sta per iniziare #Sanremo2022? -