Ucraina | Salvini | Se chiudono rubinetti del gas | Italia resta al freddo

(Di martedì 25 gennaio 2022) 'Ho sentito l'ambasciatore russo e sentirò quello ucraino. Ci sono movimenti di truppe: quando si muovono soldati e si parla di carri armati bisogna sempre mettersi a disposizione per evitare guai'. ...

...e la crisi tra Russia ee mi auguro non ci siano venti di guerra, da questo punto di vista il presidente della Repubblica sarà fondamentale'. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, ...Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, sulla situazione in, sottolineando che 'l'Italia, a differenza degli altri Paesi europei, qualora qualcuno chiudesse i rubinetti del gas, è ...