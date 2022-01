Ucraina, nuovo carico di aiuti e munizioni Usa arriva a Kiev (Di martedì 25 gennaio 2022) arriva all'aeroporto di Kiev un secondo carico fornito dagli Stati Uniti che comprende equipaggiamenti e munizioni per rafforzare la capacità difensiva delle forze militari ucraine nel timore di un'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022)all'aeroporto diun secondofornito dagli Stati Uniti che comprende equipaggiamenti eper rafforzare la capacità difensiva delle forze militari ucraine nel timore di un'...

Pontifex_it : Seguo con preoccupazione l’aumento delle tensioni che minacciano di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina… - investingboys : La tensione tra #Russia e #Ucraina rischia di trasformarsi in un nuovo Afganistan. Tuttavia i mercati stanno lentam… - mtommix : RT @Pontifex_it: Seguo con preoccupazione l’aumento delle tensioni che minacciano di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina e metto… - CellaiLuca : Primi vagiti del nuovo amplificatore. In cuffia suona da Dio. Mi sa che ho fatto appena in tempo a prendere le valv… - Marte7983 : RT @Arturo_Scotto: In troppi sembrano pronti a mettersi l’elmetto evocando nuovo conflitto in Ucraina. Inaccettabili le prove muscolari di… -