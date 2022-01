Ucraina, Londra: “Uomini di Mosca già nel Paese”. Ue: “Pronti a sanzioni massicce”. Usa: “Colpiremo l’export di materie prime” (Di martedì 25 gennaio 2022) Con le truppe di Mosca sempre pronte a invadere nuovamente il territorio ancora in mano a Kiev, a minacciare dure ritorsioni oggi è Bruxelles, con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che parla di “massimo supporto” nel caso in cui la situazione sicurezza dovesse degenerare: “Stasera scambio sostanziale con partner e alleati sulla situazione in Ucraina – ha scritto in un tweet dopo la videoconferenza a cui hanno partecipato, tra gli altri, anche Biden, Draghi e Stoltenberg – Condividiamo la valutazione e ci stiamo preparando per tutte le eventualità nel caso in cui la diplomazia fallisca. sanzioni in caso di ulteriore aggressione russa e supporto all’Ucraina“. E mentre da Kiev il ministro della Difesa Alexei Reznikov dice che non esiste al momento una reale minaccia d’invasione russa, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Con le truppe disempre pronte a invadere nuovamente il territorio ancora in mano a Kiev, a minacciare dure ritorsioni oggi è Bruxelles, con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che parla di “massimo supporto” nel caso in cui la situazione sicurezza dovesse degenerare: “Stasera scambio sostanziale con partner e alleati sulla situazione in– ha scritto in un tweet dopo la videoconferenza a cui hanno partecipato, tra gli altri, anche Biden, Draghi e Stoltenberg – Condividiamo la valutazione e ci stiamo preparando per tutte le eventualità nel caso in cui la diplomazia fallisca.in caso di ulteriore aggressione russa e supporto all’“. E mentre da Kiev il ministro della Difesa Alexei Reznikov dice che non esiste al momento una reale minaccia d’invasione russa, il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Anche Londra annuncia il ritiro del suo personale dall'ambasciata di Kiev per la 'minaccia crescente' della Russia… - fattoquotidiano : Ucraina, Londra: “Uomini di Mosca già nel Paese”. Ue: “Pronti a sanzioni massicce”. Usa: “Colpiremo l’export di mat… - Ecatetriformis : Ecco chi vuole la guerra: usa e gb. Non vi sono bastate le ultime disastrose guerre basate sulle BUGIE? Ucraina,… - MichelaRoi : RT @DanieleMeloni80: #Uk, ecco la Ostpolitik di #Johnson su #Ucraina (e non solo). Londra sta fornendo aiuti all'esercito di #Zelensky e av… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Ucraina, Kiev prova ad allentare la pressione: “Nessuna minaccia imminente”. Ma Londra: “Uomini di Mosca già nel Paese… -