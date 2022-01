Ucraina, Londra: «I russi già nel Paese». Ma Kiev smentisce: «Improbabile che Mosca attacchi» (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono ancora venti di guerra quelli che soffiano ad Est alla frontiera tra russia e Ucraina. Un crisi, quella tra i due Paesi una volta riuniti nell’Unione Sovietica, seguita con non poca apprensione dalle cancellerie europee. Anche con toni a volte piuttosto concitati. Come quelli del sottosegretario britannico alla Difesa, James Heappey, che in un intervento sul Sul ha detto che parte della «forza militare avanzata russa» si trova già all’interno del territorio ucraino. «Mentre sto scrivendo, veniamo informati che un numero significativo di individui che si ritiene associati alle operazioni militari avanzate russe sono attualmente in Ucraina», sostiene Heappey. Ma è possibile che faccia riferimento alle stesse forze segnalate la scorsa settimana dall’intelligence Usa. Resta tesa la situazione tra russia e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono ancora venti di guerra quelli che soffiano ad Est alla frontiera traa e. Un crisi, quella tra i due Paesi una volta riuniti nell’Unione Sovietica, seguita con non poca apprensione dalle cancellerie europee. Anche con toni a volte piuttosto concitati. Come quelli del sottosegretario britannico alla Difesa, James Heappey, che in un intervento sul Sul ha detto che parte della «forza militare avanzata russa» si trova già all’interno del territorio ucraino. «Mentre sto scrivendo, veniamo informati che un numero significativo di individui che si ritiene associati alle operazioni militari avanzate russe sono attualmente in», sostiene Heappey. Ma è possibile che faccia riferimento alle stesse forze segnalate la scorsa settimana dall’intelligence Usa. Resta tesa la situazione traa e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Anche Londra annuncia il ritiro del suo personale dall'ambasciata di Kiev per la 'minaccia crescente' della Russia… - SecolodItalia1 : Ucraina, Londra: «I russi già nel Paese». Ma Kiev smentisce: «Improbabile che Mosca attacchi»… - joecool_16 : L’esercito #UK ha avviato l’addestramento dei militari ucraini per l’utilizzo dei sistemi anticarro #NLAW forniti d… - Primatesovrani1 : RT @joecool_16: Fonti Eliseo: “ facciamo fatica a comprendere l’allarmismo di Washington e Londra. Non riteniamo verosimile un imminente az… - akhetaton11 : RT @DanieleMeloni80: #Uk, ecco la Ostpolitik di #Johnson su #Ucraina (e non solo). Londra sta fornendo aiuti all'esercito di #Zelensky e av… -