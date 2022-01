Ucraina, la Russia muove truppe corazzate in Crimea. Biden valuta sanzioni per Putin (Di martedì 25 gennaio 2022) La Russia risponde alla mobilitazione di Usa e Nato con esercitazioni delle sue truppe corazzate in Crimea , mentre Washington chiarisce quali saranno le sanzioni destinate a portare un duro colpo all'... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 25 gennaio 2022) Larisponde alla mobilitazione di Usa e Nato con esercitazioni delle suein, mentre Washington chiarisce quali saranno ledestinate a portare un duro colpo all'...

Advertising

PaoloGentiloni : Fermare l’escalation avviata dalla Russia in #Ucraina. Diplomazia per la sicurezza in Europa. Le sfere d’influenza… - EnricoLetta : Sono preoccupato per la situazione tra Ucraina e Russia e dobbiamo difendere l’Ucraina. Abbiamo bisogno di un profi… - lauraboldrini : Un’escalation di tensione rischia di portare una guerra drammatica nel cuore dell’Europa. Non bisogna inasprire i… - ananassobasso : RT @AngeloCiocca: Bello il #PD, seguito a ruota dal #M5S e dal #centrosinistra che si gioca la carta della probabile guerra tra #Russia ed… - MGNapolitano : RT @ultimenotizie: La distanza tra la base aerea di #Aviano e i confini ucraini è inferiore a 800 km. In caso di conflitto tra #Russia e #U… -