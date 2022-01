Turismo | Garavaglia | 850 mln una goccia nel mare | il vero sostegno è ritornare a fatturare

Leggi su ildenaro

(Di martedì 25 gennaio 2022) “Per uscire definitivamente dalla crisi i sostegni alle imprese sono ancora necessari. Ma serve un lavoro in prospettiva per dare il via libera alla ripartenza. Nell’ultima legge di bilancio sono stati previsti 850 milioni di euro per il. Sono unanelper un settore che ha pagato a ‘caro prezzo’ la pandemia. L’unicoper gli operatori è quello di metterli in condizione die ci sono ancora realtà in grande sofferenza come agenzie viaggi e tour operator e abbiamo il dovere di garantire i sostegni e aprire nuovi scenari per la ripartenza”. Lo ha detto Massimo, ministro del, nel corso del V forum nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili “La novità della legge di bilancio per ...