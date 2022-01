Troppi positivi nell'Udinese? No, il Giudice Sportivo omologa il 6 - 2 dell'Atalanta (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Giudice Sportivo della Serie A ha respinto il ricorso dell'Udinese a seguito del match perso 6 - 2 contro l'Atalanta il 9 gennaio scorso. I friulani erano scesi in campo nonostante fossero decimati ... Leggi su gazzetta (Di martedì 25 gennaio 2022) Ila Serie A ha respinto il ricorsoa seguito del match perso 6 - 2 contro l'il 9 gennaio scorso. I friulani erano scesi in campo nonostante fossero decimati ...

