Triangolo Belli-Sorge-Duran: il dubbio di Kabir Bedi dopo la puntata (Di martedì 25 gennaio 2022) Continua la soap opera tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran ma, a fine puntata, il saggio di casa GF Vip inizia a nutrire qualche dubbio. Ecco di che si tratta Al termine della puntata, i concorrenti tornano a parlare del Triangolo amoroso che coinvolge Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Uno tra tutti, però, inizia a porsi alcune domande che, fino a questo momento, pochi altri inquilini di casa GF Vip si sono posti: qual è la posizione di Soleil nei confronti di Alex? In realtà, è Nathaly Caldonazzo che insinua il dubbio nella mente del saggio Kabir, dichiarando che in questa soap opera, Soleil Sorge avrebbe un fidanzato fuori che l'aspetta. Il concorrente ...

