Tragico schianto nel casertano | Angela muore a 37 anni | stava andando a lavoro

(Di martedì 25 gennaio 2022) È stata identifica la 37enne vittima dell’incidente avvenuto questa mattina all’altezza della Reggia di Carditello. Si chiamavaSaulino, originaria di Avellino, ma residente a Santa Maria Capua Vetere.a 37La donna era un’insegnante e sirecando aa Castel Volturno quando per cause ancora da accertare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

In unincidente stradale, questa mattina sulla provinciale 230 a San Tammaro (Caserta), una donna ... Sul luogo delloi sanitari del 118 , i vigili del fuoco e le volanti della Polizia ...Una raccolta fondi per aiutare le famiglie dei cinque ragazzi deceduti nelavvenuto sabato notte a Rezzato. La campagna è stata avviata su una piattaforma di foundraising (https://gofund.me/0a58) e, nella prima giornata, ha toccato quota 9mila euro. Si ...Una iniziativa spontanea, lunedì sera a Nozza, ha raccolto in piazza un migliaio di persone per ricordare i cinque amici scomparsi. Avviata una raccolta fondi per aiutare le famiglie.Una donna di 37 anni è morta in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto l’auto su cui viaggiava, a San Tammaro, nel Casertano, a poca distanza dalla Reggia borbonica di Carditello (strada pr ...