Traffico Roma del 25-01-2022 ore 20 | 00

(Di martedì 25 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione migliora la situazione sul raccordo Dove Al momento ilè scorrevole In entrambe le carreggiate però lentamente invece in tangenziale verso San Giovanni tra viale degli sportivi a via Nomentana a Villaggio Prenestino auto in fila lungo via del Fosso dell’Osa tra via Perano e via Massa d’Albe nei due sensi di marcia la causa un incidente ancora disagi su via Cristoforo Colombo Ostia tra via di Mezzocammino e via di Malafede chiudiamo con il trasporto ferroviario riattivata la circolazione sulla-viterbo dopo la riproduzione di un guasto tecnico alla stazione Flaminio al momento segnala però forti ritardi dettagli di queste le altre notizie sul sitopunto luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia locale di ...