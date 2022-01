Tra suicidi e degrado, il carcere di Pavia è il simbolo dell’emergenza penitenziaria (Di martedì 25 gennaio 2022) Lo hanno soprannominato il carcere dei suicidi. Qui nel giro di un mese, tra fine ottobre e fine novembre, tre persone si sono tolte la vita dietro le sbarre. Avevano 47, 37 e 36 anni. Uno di loro sarebbe uscito nell’aprile 2023: gli mancava poco più di un anno. «Mentre camminavamo per le sezioni, un ragazzo ha fatto il gesto del cappio al collo», racconta il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo. Pochi giorni fa, insieme a una delegazione di avvocati delle Camere Penali, ha visitato la casa circondariale di Pavia: «La situazione è seria». Nel 2021 i suicidi nei penitenziari italiani sono stati 54. A gennaio il conto dei decessi è già a quota sei. La pandemia ha accentuato tutte le fragilità delle patrie galere. Un contesto segnato da mille problemi, in cui la rieducazione diventa sempre più difficile. Il dato ... Leggi su linkiesta (Di martedì 25 gennaio 2022) Lo hanno soprannominato ildei. Qui nel giro di un mese, tra fine ottobre e fine novembre, tre persone si sono tolte la vita dietro le sbarre. Avevano 47, 37 e 36 anni. Uno di loro sarebbe uscito nell’aprile 2023: gli mancava poco più di un anno. «Mentre camminavamo per le sezioni, un ragazzo ha fatto il gesto del cappio al collo», racconta il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo. Pochi giorni fa, insieme a una delegazione di avvocati delle Camere Penali, ha visitato la casa circondariale di: «La situazione è seria». Nel 2021 inei penitenziari italiani sono stati 54. A gennaio il conto dei decessi è già a quota sei. La pandemia ha accentuato tutte le fragilità delle patrie galere. Un contesto segnato da mille problemi, in cui la rieducazione diventa sempre più difficile. Il dato ...

