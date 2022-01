Torta alle banane: Sofficissima e veloce da preparare una vera delizia! (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono sincero: è la migliore che io abbia mai mangiato. Parlo della Torta Sofficissima alle banane. Si tratta di una ricetta americana di pregio. Una ricetta nuova anche perché va un po’ controcorrente, almeno a mio parere, se penso che gli impasti con la purea di banane di solito risultano compatti e poco soffici. Questa Sofficissima si scioglie in bocca; ha un profumo che stimola l’appetito e la farcitura rende la Sofficissima ancor più affascinante. Diciamo subito che è una Torta di banane semplice; per prepararla servono ingredienti che tutti abbiamo in casa. Il prodotto finale soddisfa tutti, noi che l’abbiamo realizzato e il palato di chi la Sofficissima gusterà. La preparazione non richiede più di 10 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono sincero: è la migliore che io abbia mai mangiato. Parlo della. Si tratta di una ricetta americana di pregio. Una ricetta nuova anche perché va un po’ controcorrente, almeno a mio parere, se penso che gli impasti con la purea didi solito risultano compatti e poco soffici. Questasi scioglie in bocca; ha un profumo che stimola l’appetito e la farcitura rende laancor più affascinante. Diciamo subito che è unadisemplice; per prepararla servono ingredienti che tutti abbiamo in casa. Il prodotto finale soddisfa tutti, noi che l’abbiamo realizzato e il palato di chi lagusterà. La preparazione non richiede più di 10 ...

Advertising

chiadegli : Sono ignoranti come bufali. Parlano di Spagna senza saper leggere lo spagnolo e capire che in mancanza di avversati… - ValeriaCiccotti : TORTA ALLE BANANE - Accipicchina : Torta di #mele con daquoise alle #mandorle è davvero una delizia. Non è semplicissima da preparare ma dà tante sodd… - lovelyanimehd : Fantastica torta alle fragole, genovese umida, panna montata stabile - Max_Alle : RT @carlopiana: - a questo punto la reazione è finalmente quella giusta: reazione eccessiva, criminalizzazione becera, articolo denigratori… -