Torino, Juric ha il suo centrocampista: accordo raggiunto con il calciatore! (Di martedì 25 gennaio 2022) Ivan Juric ed i tifosi Granata possono sorridere, il toro ha finalmente trovato il centrocampista chiesto a gran voce dall’allenatore serbo, si tratta di Samuele Ricci baby centrocampista dell’Empoli. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio account Twitter i Granata hanno raggiunto l’accordo con Ricci fino al 2026 e resta da scalfire la tenue resistenza dell’Empoli. Un colpo che potrebbe rivelarsi un grande affare soprattutto in prospettiva futura vista la data di nascita del centrocampista, classe 2001, e già convocato da mister Mancini nello stage dei prossimi giorni a Coverciano. Ricci Empoli TorinoI numeri di Ricci Quest’anno il talentino ha accusato il salto di categoria ... Leggi su rompipallone (Di martedì 25 gennaio 2022) Ivaned i tifosi Granata possono sorridere, il toro ha finalmente trovato ilchiesto a gran voce dall’allenatore serbo, si tratta di Samuele Ricci babydell’Empoli. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio account Twitter i Granata hannol’con Ricci fino al 2026 e resta da scalfire la tenue resistenza dell’Empoli. Un colpo che potrebbe rivelarsi un grande affare soprattutto in prospettiva futura vista la data di nascita del, classe 2001, e già convocato da mister Mancini nello stage dei prossimi giorni a Coverciano. Ricci EmpoliI numeri di Ricci Quest’anno il talentino ha accusato il salto di categoria ...

