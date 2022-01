Tony Sperandeo chi era la moglie? Quel dramma mai superato

Leggi su chenews

(Di martedì 25 gennaio 2022)attore di cinema e televisione ha vissuto nella sua vita illegato alla morte dellache lo ha gettato nello sconforto più totale: che cosa è successo? Attore di grande successo nel corso della sua lunga carriera ha recitato in tantissime fiction per la televisione e film per il cinema che lo rendono ancora oggi uno dei volti maggiormente conosciuti dal grande pubblico italiano. Fonte Foto Instagramlo che però nessuno forse ha mai saputo riguarda la sua vita privata e in particolare la sua famiglia che alcuni anni fa è stata travolta da una ver tragedia che neanche i diretti interessati si sarebbero mai aspettati di poter mai vivere. Stiamo parlando della morte della, ovvero Rita Barbanera dell’attore avvenuta nel 2011, oltre a ...