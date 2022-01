Tod' s | nel 2021 ricavi a 884 milioni | vicini a pre - Covid

(Di martedì 25 gennaio 2022) NelTod's ha registratosuperiori alle attese a 884(+38,7% rispetto al 2020 e - 3,5% sul 2019), condel solo quarto trimestre in crescita del 9,6% rispetto al 2019. E' ...

...un progressivo miglioramento durante l'anno equarto trimestre sono ritornati ai valori del 2019, "grazie ai solidi acquisti della clientela locale e dei buyers asiatici", sottolinea's. Per ...2021's ha registrato ricavi superiori alle attese a 884 milioni (+38,7% rispetto al 2020 e - 3,5% sul 2019), con ricavi del solo quarto trimestre in crescita del 9,6% rispetto al 2019. E' ...Il gruppo di Diego Della Valle ha superato le stime registrando un fatturato 2021 di 884 milioni di euro. A trainare la performance l'online che è ...(Teleborsa) - Tod's ha registrato un fatturato consolidato 2021 pari a 883,8 milioni di euro, in crescita del 38,7% rispetto al 2020 e inferiore del 3,5% rispetto al 2019, avvicinandosi quindi a chiud ...