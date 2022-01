Tiro a volo | Italia | il primo raduno dei “Probabili Olimpici” di Trap

(Di martedì 25 gennaio 2022) L’del, nonostante la cancellazione della prima tappa della Coppa del Mondo 2022, che si sarebbe dovuta tenere a Rabat, è ripartita verso una stagione intensa, con il mirino puntato a lungo raggio verso le Olimpiadi di Parigi 2024. I “” del– agli ordini di Albano Pera – si sono infatti radunati, in un riche durerà sino al prossimo 27 gennaio, in quel del CPO di Tirrenia, poi Tav Montecatini, Pisa e La Torre per affinare la loro preparazione tecnica e fisica. Uomini Mauro De Filippis Lorenzo Ferrari Valerio Grazini Giovanni Pellielo Daniele Resca Donne Giulia Grassia Maria Lucia Palmitessa Fiammetta Rossi Jessica Rossi Silvana Maria Stanco “Questo incontro è mirato a rientrare nel clima di squadra, per continuare la ...

