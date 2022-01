Tiki Taka | lite Auriemma-Cruciani | Ma cosa ne capisci di Napoli? Non fare il gobbo

Leggi su napolipiu

(Di martedì 25 gennaio 2022) Ennesimadurante– La Repubblica del Pallone, trasmissione in onda su Italia Uno. Nel corso della puntata di– La Repubblica del Pallone, è andata in scena l’ennesimatrae Crciciani. Durante la trasmissione in onda su Italia Uno, tra le altre cose si è discusso della risalita in classifica deldi Spalletti. La squadra azzurra ha recuperato molti giocatori, all’appello mancano ancora Koulibaly e Anguissa impegati in coppa d’Africa e Ounas alle prese con il Covid. Giuntoli sta anche provando a portare a gennaio Mathias Olivera a, in un’operazione complessiva da 11 milioni di euro. Presente in studio, Francesco Oppini, noto tifoso ...