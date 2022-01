Tennis, Matteo Berrettini di nuovo nella storia: primo italiano in semi in Australia (Di martedì 25 gennaio 2022) L’azzurro ha vinto una battaglia di cinque set contro Gael Monfils Matteo Berrettini è un campione. A dimostrarlo, se ci fossero dubbi il suo match di oggi, 25 gennaio contro Gael Monfils. Avanti due set a 0 il Tennista romano si è fatto rimontare ed è stato costretto a vincere per 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2. Dopo un momento di crisi, con un calo mentale e fisico, Berrettini è riuscito a tirare fuori le ultime energie e il cuore che solo i campioni hanno. Leggi anche: Sinner e Berrettini fanno la storia agli Australian Open Matteo Berrettini è ancora una volta nella storia. Diventa il primo italiano a centrare la semifinale agli Australian ... Leggi su 361magazine (Di martedì 25 gennaio 2022) L’azzurro ha vinto una battaglia di cinque set contro Gael Monfilsè un campione. A dimostrarlo, se ci fossero dubbi il suo match di oggi, 25 gennaio contro Gael Monfils. Avanti due set a 0 ilta romano si è fatto rimontare ed è stato costretto a vincere per 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2. Dopo un momento di crisi, con un calo mentale e fisico,è riuscito a tirare fuori le ultime energie e il cuore che solo i campioni hanno. Leggi anche: Sinner efanno laaglin Openè ancora una volta. Diventa ila centrare lafinale aglin ...

Advertising

SuperTennisTv : ?? S E M I F I N A L E ?? ???? Matteo Berrettini sconfigge Monfils: per la prima volta nella storia un azzurro è tra i… - angelomangiante : Un'altra impresa! Prima volta di #Sinner nei quarti a Melbourne dando tre set a zero a De Minaur. Prima volta nel… - InteBNLdItalia : ???? MATTEO, CHE CUORE! ?? Primo italiano di sempre in semifinale agli #AusOpen ???? Berrettini supera 6-4 6-4 3-6 3-6… - sghi29 : RT @CianPdc: Non avremo ancora il nuovo #PresidenteDellaRepubblica, ma in compenso oggi abbiamo un'ulteriore conferma di avere un campione… - 361_magazine : L'impresa di #MatteoBerrettini agli #AusOpen #berrettini -