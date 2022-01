Tempesta d'amore, anticipazioni 25 gennaio: Maja e Florian di nuovo insieme (Di martedì 25 gennaio 2022) Una grande svolta caratterizzerà la puntata di Tempesta d'amore di oggi, martedì 25 gennaio. Al centro della scena ci saranno Maja e Florian, che finalmente si riavvicineranno. Il giovane guardaboschi, infatti, dopo aver promesso alla Von Thalheim di raccogliere la confessione di Erik con l'obiettivo di dimostrare l'innocenza di Cornelius, è riuscito nel suo intento. Florian ha trascorso delle ore in compagnia del fratello e, complice un bicchiere di troppo, alla fine Erik gli ha raccontato tutta la verità circa la truffa finanziaria di cui è stato accusato Von Thalheim. A quel punto, Florian ha annunciato ad Erik di aver registrato la sua confessione e gli ha concesso un giorno di tempo per costituirsi. Il ragazzo, pur sentendosi in colpa nei confronti del ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 25 gennaio 2022) Una grande svolta caratterizzerà la puntata did'di oggi, martedì 25. Al centro della scena ci saranno, che finalmente si riavvicineranno. Il giovane guardaboschi, infatti, dopo aver promesso alla Von Thalheim di raccogliere la confessione di Erik con l'obiettivo di dimostrare l'innocenza di Cornelius, è riuscito nel suo intento.ha trascorso delle ore in compagnia del fratello e, complice un bicchiere di troppo, alla fine Erik gli ha raccontato tutta la verità circa la truffa finanziaria di cui è stato accusato Von Thalheim. A quel punto,ha annunciato ad Erik di aver registrato la sua confessione e gli ha concesso un giorno di tempo per costituirsi. Il ragazzo, pur sentendosi in colpa nei confronti del ...

