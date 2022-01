Tegola Empoli | lesione del crociato e stagione finita

(Di martedì 25 gennaio 2022) Bruttissime notizie in casa, il tecnico Andreazzoli dovrà infatti fare a meno di uno degli uomini simbolo dell’ottima, fatta fin qui dai toscani. Infatti è ufficialmente terminata ladi Riccardo Marchizza, il terzino era uscito in barella durante il match disputato al Castellani, contro la Roma, per lui unaalanteriore. MarchizzaInfortunioIl “comunicato social” di Marchizza Questo il post Instagram del terzino azzurro: -Marchizza su Instagram: Ringrazio di nuovo tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me.Ho fatto tutti gli accertamenti e purtroppo la diagnosi è quella che non avrei mai voluto sentire.Ho lesionato ilanteriore.Domani faro l’intervento e poi inizierò forse la sfida più ...

Advertising

infoitsport : Empoli-Roma, tegola Marchizza: urlo disperato e mani sul volto - calciomercatoit : ??#EmpoliRoma, tegola #Marchizza: urlo disperato e mani sul volto - Bertolca10 : Tegola in casa Inter, ieri nella gara di #CoppaItaliaFrecciarossa contro l'Empoli. #Correa infortunato dopo pochi m… - OdeonZ__ : Tegola Inter: Correa si infortuna dopo due minuti ed esce in lacrime - Daniele20052013 : Tegola Inter: Correa si infortuna dopo due minuti ed esce in lacrime -

Ultime Notizie dalla rete : Tegola Empoli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Infortunio Marchizza: problema al ginocchio. Il difensore dell'esce in lacrime per infortunio Altraper l': Riccardo Marchizza costretto al cambio per infortunio nel primo tempo della gara con la Roma. Per l'ex capitano della Roma Primavera una sospetta distorsione alla caviglia che lo ...Bruttaper l'di Andreazzoli: infortunio per Marchizza che cade urlando dal dolore ed esce dal campo in barella con le mani sul voltoUn primo tempo da dimenticare per l'di Andreazzoli ...In queste ore Riccardo Marchizza si è sottoposto a nuovi esami che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato della gamba sinistra. Infortunio peggiore non poteva esserci per il terzino sinis ...L'infortunio di Marchizza è una tegola non di poco conto per l'Empoli. Ma quali sono i tempi di recupero del giocatore dei toscani?