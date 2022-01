Tanti anniversari “archeologici” emozionanti per ritrovare il fascino delle grandi scoperte e conoscere il mitico “cacciatore di tesori” tedesco che ispirò Indiana Jones

(Di martedì 25 gennaio 2022) Se il 2021 è stato l’o di Dante, questo è l’anno deissimi archeologi, pionieri coraggiosi, eroi di una scienza che è ricerca di immortalità. Facciamo subito i nomi. Jean-Fran?ois, come l’enfant prodige francese Champollion che due secoli esatti fa riuscì a decifrare i geroglifici della stele di Rosetta, battendo sul tempo gli inglesi che dopo aver vinto Bonaparte si erano impadroniti della famosa lapide nera e la stavano studiando anche loro. Howard, come l’ostinato egittologo Carter che, convincendo il suo finanziatore Lord Carnarvon ad avere ancora fiducia in lui dopo anni di fallimenti, giusto 100 anni fa trovò le scale che conducevano alla tomba del faraone più famoso di tutti i tempi, il giovane Tutankhamon, scatenando nel 1922 la moda degli occhi bistrati e dei gioielli stile Cleopatra. Leggi ...

Ultime Notizie dalla rete : Tanti anniversari

OglioPoNews

Tra iche ricorrono in questo 2022 iniziato da poche settimane, c'è anche quello riguardante uno dei comuni con la storia forse più breve di tutti i tempi, o quasi. Settantacinque ...... nella ricorrenza diche riguardano il sacerdote carpigiano don Zeno Saltini e l'opera ... Vivrà e predicherà una grande libertà interiore, che lo renderà indigesto a, come accade ...Giochi sportivi, anniversari storici, eventi sostenibili e innovativi, fino a una celebrazione di narratori di fama mondiale. Ci sono tante ragioni per ...Cronaca L'Aquila - 24/01/2022 09:53 - In occasione del quinto anniversario dell'incidente di Monte Cefalone avvenuto il 24 gennaio 2017, l'Accademia Medica della Provincia ...