Super Green pass, ecco come ottenere la Certificazione verde - ISTRUZIONI (Di martedì 25 gennaio 2022) Super Green pass, ecco come ottere la Certificazione verde. Chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio. Non sarà necessario... Leggi su feedpress.me (Di martedì 25 gennaio 2022)ottere la. Chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio. Non sarà necessario...

VittorioSgarbi : Green pass, Gren pass base, Super Green pass. Sapete che vi dico? Avete rotto er c…! (In diretta alle 10,45)… - GuidoDeMartini : ?? 20-1-22: VOTAZIONE DEL DL 3442 SUL SUPER•GREEN•PASS ?? Questa volta NON ho potuto votare CONTRO il SGP (come ho fa… - MediasetTgcom24 : Super Green pass, il nodo scadenza per chi ha fatto la terza dose | La proposta del Lazio: 'Scatti la proroga illim… - brunix_super : RT @MT_Meli_: Il fatto che l’infame e inutile certificato segregazionista che prende il nome di Green Pass – che inaugura il processo di ci… - buronjek : RT @Lorenzo62752880: Valerio Di Battista, dirigente responsabile dell'Unibasket Lanciano: 'Ho detto ai miei soci che finché ci sarà obblig… -