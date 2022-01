Sulle tasche degli italiani pesa ora anche il caro benzina (Di martedì 25 gennaio 2022) Non bastava il covid. Non bastava il caro bollette. Sulle tasche degli italiani ora pesa anche il caro benzina. Il prezzo medio in modalità self è aumentato di 2,43 centesimi rispetto alla scorsa settimana passando da 1,754 euro a 1,778. È stato raggiunto il massimo da settembre 2013. Quello del gasolio è cresciuto di 2,69 centesimi, da 1,620 a 1,647. Stabile invece il Gpl, da 0,817 euro a 0,816. Lo rivela la rilevazione settimanale del ministero della Transizione ecologica. Il caro benzina impatterà sul carrello della spesa. Infatti gli aumenti dei prezzi dell’energia, ricordano i consumatori, incidono anche sul costo di numerosi prodotti al dettaglio, “considerato ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 25 gennaio 2022) Non bastava il covid. Non bastava ilbollette.orail. Il prezzo medio in modalità self è aumentato di 2,43 centesimi rispetto alla scorsa settimana passando da 1,754 euro a 1,778. È stato raggiunto il massimo da settembre 2013. Quello del gasolio è cresciuto di 2,69 centesimi, da 1,620 a 1,647. Stabile invece il Gpl, da 0,817 euro a 0,816. Lo rivela la rilevazione settimanale del ministero della Transizione ecologica. Ilimpatterà sul carrello della s. Infatti gli aumenti dei prezzi dell’energia, ricordano i consumatori, incidonosul costo di numerosi prodotti al dettaglio, “considerato ...

